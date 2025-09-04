Ein Anwesen mit Mozart-Vergangenheit und ein Besitzer mit prominentem Namen: Ein geplanter Tunnel zur Villa verursacht in Salzburg Wirbel.
Ein umstrittenes Bauprojekt von Wolfgang Porsche im Zentrum der österreichischen Stadt Salzburg ist mit einer Zustimmung eines Stadt-Gremiums einen wichtigen Schritt vorangekommen. Ein Ausschuss des Gemeinderates, der für Raumordnung zuständig ist, bewilligte eine geplante Tiefgarage unter dem Anwesen des Porsche-Aufsichtsratschefs. Zu dem Projekt gehört auch ein 500 Meter langer Privat-Tunnel, der als Zufahrt in den Kapuzinerberg gebohrt werden soll.