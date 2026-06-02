Neben einem exklusiven Club in der MHP Arena in Bad Cannstatt sind auffällig viele Stuttgarter Architekturprojekte für einen renommierten Gestaltungspreis nominiert. Ein Überblick.
03.06.2026 - 10:03 Uhr
Der Deutsche Innenarchitektur-Preis ist die höchste Auszeichnung für Innenarchitektur in Deutschland. Mit dem Preis würdigt der Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten (bdia) zum wiederholten Mal Projekte, die auf beispielhafte Weise zeigen, welchen Beitrag Innenarchitektur zur Gestaltung einer zukunftsfähigen und lebenswerten gebauten Umwelt leisten kann.