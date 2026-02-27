Baustart an Aidlinger „Kehle“ Eine Million Euro für 370 Meter Radweg
Am Montag beginnt der Umbau des steilen „Kehle“-Radwegstücks am Ortsende von Aidlingen. „Das ist Steuergeldverschwendung“, heißt es dazu in den sozialen Medien.
Wer aus Aidlingen nach Dagersheim fährt, der kennt die „Kehle“. So heißt in der Bevölkerung die lang gezogene Steigung, die aus dem Würmtal hinauf auf die Ebene gen Böblingen führt. Insbesondere das parallel laufende Radwegstück hat es in sich – am Rande der Kirschhalde geht es steil bergauf, für manche Radler eine sportliche Herausforderung, für manche der Grund, abzusteigen und zu schieben.