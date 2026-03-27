Baustelle A 81 bei Böblingen Ausfahrt Sindelfingen-Böblingen im April gesperrt
Im April bleibt die Ausfahrt Sindelfingen-Böblingen in Richtung Stuttgart zu. Die Autofahrer müssen den Umweg über Böblingen-Ost nehmen.
Im April bleibt die Ausfahrt Sindelfingen-Böblingen in Richtung Stuttgart zu. Die Autofahrer müssen den Umweg über Böblingen-Ost nehmen.
Die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft) kündigt auf der A 81 zwischen Sindelfingen und Böblingen weitere Einschränkungen des Verkehrs an.