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  6. Ausfahrt Sindelfingen-Böblingen im April gesperrt

Baustelle A 81 bei Böblingen Ausfahrt Sindelfingen-Böblingen im April gesperrt

Baustelle A 81 bei Böblingen: Ausfahrt Sindelfingen-Böblingen im April gesperrt
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Hier suchen die Bauarbeiter den Boden an der A 81 nach Fliegerbomben ab. Foto: tefanie Schlecht

Im April bleibt die Ausfahrt Sindelfingen-Böblingen in Richtung Stuttgart zu. Die Autofahrer müssen den Umweg über Böblingen-Ost nehmen.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft) kündigt auf der A 81 zwischen Sindelfingen und Böblingen weitere Einschränkungen des Verkehrs an.

 

Von Samstag, 11. April, um 22 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 3. Mai, um 5 Uhr, ist die Ausfahrt Böblingen-Sindelfingen in Richtung Stuttgart gesperrt. Die Autofahrer müssen die neue Ausfahrt Böblingen-Ost benutzen.

Für die erforderlichen Umbauten wird in der Nacht vom 11. auf den 12. April auch die Einfahrt Böblingen-Sindelfingen gesperrt sein, allerdings nur für ein paar Stunden, bis die Fahrbahnmarkierungen und die Schilder angebracht sind.

Am besagten Bauabschnitt direkt neben Böblingen und Sindelfingen will die Deges zunächst nach Fliegerbomben suchen, dann wird dort am dreispurigen Ausbau der Autobahn weiter gearbeitet.

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