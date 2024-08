Nicht wenige glauben, dass das Carré Bad Cannstatt, das 2006 eröffnet wurde, den Einzelhandel in Stuttgarts größtem Stadtbezirk gerettet hat. Die Gesamtverkaufsfläche von 22 000 Quadratmetern verteilt auf gut 40 Fachgeschäfte brachte viele Kunden zurück, die in den Jahren zuvor verstärkt nach Esslingen und Fellbach abgewandert waren oder zum Shoppen lieber in die Innenstadt fuhren.

Sperrung gilt seit 12. August

Doch nun ist das Einkaufszentrum am Seelbergbuckel laut Centermanagerin Anke Wölfer ernsthaft bedroht. Der Grund: Eine Baustelle der Netze BW im Kreuzungsbereich Decker-/Kreuznacher Straße. Sie macht eine Zufahrt in das Parkhaus unmöglich – und das bis Weihnachten. Offenbar haben die Stadt und der Netzbetreiber es versäumt, sowohl das Centermanagement wie auch die Geschäfte von der Durchfahrtsperre in der Deckerstraße, die laut Beschilderung seit dem 12. August gilt, zu unterrichten. Erst ein Anruf der Stadt in der vergangenen Woche wegen einer Veranstaltung im Herbst ließen bei Anke Wölfer die Alarmglocken läuten.

„Mich hat schier der Schlag getroffen, als ich mir anschließend die Baustelle angeschaut habe“, so die Centermanagerin. Viele Autofahrer, die aus nördlicher Richtung kommend über die Deckerstraße in das Parkhaus einfahren wollten, mussten wieder umdrehen. Das Problem: auch die Wildunger Straße als Alternativroute ist nur bis zur Warenannahme des Einkaufszentrums von der Kreuznacher aus zugänglich und von dort an in Richtung Kreisverkehr ebenfalls wegen einer Baustelle gesperrt.

Zufahrt nur über den Kreisverkehr

„Seit Montag können die Autofahrer nur über den Kreisverkehr nach der Eisenbahnunterführung in das Parkhaus einfahren“, beschwert sich die Centermanagerin, die vor allem die fehlende Absprache kritisiert. „Durch die fehlenden Informationen wurde uns die Gelegenheit genommen, eine für alle tragbare Übergangslösung zu finden“, so Anke Wölfer. Jetzt sei die Befürchtung ihrer Mieter groß, das viele von den täglich bis zu 22 000 Kunden in den kommenden Monaten wegbleiben werden.

Laut Anke Wölfer gab es die ersten Krisensitzungen, zudem habe sie einen geharnischten Beschwerdebrief an die Stadtverwaltung verfasst und den Carré-Eigentümer über die ihrer Meinung nach „extrem prekäre Situation“ informiert. Da die Baustelle bis zum Jahresende andauern soll, sei auch das für viele Mieter „überlebenswichtige Weihnachtsgeschäft“ gefährdet und deren Existenz dadurch bedroht. „Kaufland hat nach den ersten drei Tagen über rund 50 Prozent weniger Umsatz geklagt“, weiß die Centermanagerin, die bedingt durch die Baustelle täglich rund 2000 Carré-Besucher weniger registriert haben will. Wirtschaftlich kommen die nächsten Monate laut Wölfer einem Corona-Lockdown sehr nahe.

Baustelle wurde kurzfristig eingerichtet

„In Bad Cannstatt musste die EnBW kurzfristig eine Fernwärme-Baustelle einrichten“, bestätigt Konzernpressesprecher Hans-Jörg Groscurth die Maßnahme in der Deckerstraße. Die Baustelle wurde auch mit der Stadtverwaltung abgesprochen – aber leider nicht mit dem Centermanagement. „Das hätte sicher besser kommuniziert werden müssen“, gibt Hans-Jörg Groscurth zu.

Grund für die Maßnahme sind dringend notwendige Sanierungsarbeiten an der Fernwärme-Hauptversorgungsleitung. Unter anderem werden ein Schachtbauwerk und die darin befindlichen Rohrleitungen im Kreuzungsbereich Decker-/Kreuznacher Straße saniert. Die Arbeiten dauern bis in den Dezember hinein. Im Zuge dessen wird auch zweimal kurzfristig die Fernwärme-Versorgung unterbrochen. „Die rund 25 betroffenen Anschlüsse werden von der EnBW direkt angeschrieben und rechtzeitig informiert“, verspricht Groscurth.

Keine Beteiligung am verkaufsoffenen Sonntag

Die Großbaustelle bis Ende des Jahres ist leider nicht die einzige Sorge des Centermanagements. „Wir mussten auch den verkaufsoffenen Sonntag zur Waseneröffnung am 29. September absagen, denn eine Zufahrt zum Parkhaus wird von 10.30 bis 14 Uhr überhaupt nicht möglich sein“, bedauert Anke Wölfer. Ähnlich sieht die Situation am Samstag, dem 31. August, aus – dem Auftakt der Fußball-Bundesliga. Aufgrund der geplanten Karawane der Fans des VfB Stuttgart, die am Einkaufscenter vorbei führt, wird auch dann das Parkhaus in der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr nicht zugänglich sein. „Mit mehr Zeit und effektiven Absprachen mit den Beteiligten hätten wir sicherlich eine Lösung gefunden.“