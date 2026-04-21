Die Baustelle in der Charlottenstraße sorgt für Stau auf der B27. Daten zeigen, ob sich die Lage verbessert hat – und ob Autofahrer auch auf Alternativrouten länger brauchen.
21.04.2026 - 09:48 Uhr
Die Baustelle zwischen Olgaeck und Charlottenplatz auf der Bundesstraße 27 sorgt seit einer Woche für Stau für alle, die morgens von Degerloch ins Stuttgarter Zentrum fahren wollen. Daten des Navigations-Anbieters TomTom zeigen nun: Geduld braucht man immer noch, doch seit Beginn der Baustelle hat sich die Lage deutlich beruhigt. Autofahrer haben sich offenbar arrangiert – und meiden die Route komplett oder fahren auf anderen Wegen. Wie viel ist nun auf den Alternativrouten los?