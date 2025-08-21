Zum Frust vieler Pendler wird auf der B27 zwischen Tübingen und Stuttgart gebaut – und das wohl noch eine ganze Weile. Gibt es eine Alternativroute?
21.08.2025 - 08:50 Uhr
Eine Baustelle auf der B27 sorgt seit Anfang der Woche für Staus zu den Stoßzeiten. Zwischen Bonlanden und Flughafen wird die Fahrbahn ausgebessert, weshalb in diesem Bereich in Richtung Stuttgart nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Wer sich nun fragt, wie lange mit einer verlängerter Fahrzeit zu rechnen ist, muss sich noch etwas gedulden.