Vollsperrungen kommen auf die Berufspendler des Gewerbegebiets Eichwald im westlichen Landkreis Ludwigsburg zu. Hier sind alle wichtigen Infos.
11.10.2025 - 15:15 Uhr
Autofahrer bei Bietigheim-Bissingen müssen weiter viel Geduld mitbringen. Erst war die Landesstraße nach Sachsenheim monatelang gesperrt – dann ein Abschnitt bei Sachsenheim. Das letzte Kapitel beginnt am kommenden Montag, 13. Oktober und soll am 3. November enden: Im dritten Bauabschnitt ist die Strecke bis nach Sersheim mit dem Gewerbegebiet Eichwald an der Reihe.