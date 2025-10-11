Vollsperrungen kommen auf die Berufspendler des Gewerbegebiets Eichwald im westlichen Landkreis Ludwigsburg zu. Hier sind alle wichtigen Infos.

Autofahrer bei Bietigheim-Bissingen müssen weiter viel Geduld mitbringen. Erst war die Landesstraße nach Sachsenheim monatelang gesperrt – dann ein Abschnitt bei Sachsenheim. Das letzte Kapitel beginnt am kommenden Montag, 13. Oktober und soll am 3. November enden: Im dritten Bauabschnitt ist die Strecke bis nach Sersheim mit dem Gewerbegebiet Eichwald an der Reihe.

Der Zeitplan kann eingehalten werden, teilt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mit. Die Landesstraße bei Sachsenheim zwischen den Einmündungen der Ludwigsburger Straße und der Oberriexingerstraße soll am Montag um 5 Uhr wieder passierbar sein. Anschließend geht es auf der Landesstraße mit weiteren Baustellen in drei Teilabschnitten beim Gewerbegebiet Eichwald gleich weiter.

Das Gewerbegebiet Eichwald soll erreichbar bleiben. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Alle Berufspendler im Gewerbegebiet sollen ihre Arbeitsplätze erreichen können. Wichtig ist aber, die damit verbunden Straßensperrungen zu kennen. In der Bauphase 3.1 wird laut RP die L 1125 zwischen den Knotenpunkten zur Breuningerstraße und zum Porschekreisel mit der Carrerastraße voll gesperrt. Die Sperrung erfolge direkt nach dem Ende des Bauabschnitts am Montag, 13. Oktober, um etwa 5 Uhr und dauere voraussichtlich bis Montag, 27. Oktober, etwa 5 Uhr.

Knotenpunkt wird an einem Wochenende gesperrt

Innerhalb der beiden Wochen wird außerdem der Knotenpunkt der L 1125/Breuningerstraße/Gerhard-Rummler-Straße von Freitag, 24. Oktober, um 6 Uhr bis Montag, 27. Oktober, um etwa 5 Uhr voll gesperrt. In dieser Zeit werden der Knotenpunkt sowie die Gerhard-Rummler-Straße bis zur Konrad-Zuse-Straße saniert. Diese Sperrung stellt laut RP die Bauphase 3.2 dar.

Dritte Vollsperrung dauert eine ganze Woche lang

Schließlich wird in der Bauphase 3.3 die Strecke zwischen dem Knotenpunkt am Porschekreisel (Carrerastraße) bis zum Kreisverkehr an der K 1683 südlich von Sersheim von Montag, 27. Oktober, um 5 Uhr bis Montag, 3. November, um 18 Uhr unter Vollsperrung saniert.

Das Land investiert insgesamt 1,7 Millionen Euro in die Bauabschnitte zwei und drei. Unter anderem werden barrierefreie Bushaltestellen im Gewerbegebiet Eichwald eingerichtet.