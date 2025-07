Die von der B 29 in die Schorndorfer Stadtmitte führende Stuttgarter Straße wird für den Verkehr dicht gemacht. Grund sind Arbeiten an der lokalen Energieversorgung.

Auf einer zentralen Verkehrsachse durch Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sind bis in den Herbst hinein Staus und Stockungen zu erwarten. Die in die Stadtmitte führende Stuttgarter Straße muss laut einer Mitteilung aus dem Rathaus wegen einer Baustelle zwischen der Baumwasenstraße und der Zufahrt zum Toom-Baumarkt für den Verkehr komplett gesperrt werden.

Nicht betroffen vom Durchfahrtsverbot ist das Gewerbegebiet an der Siechenfeldstraße, das für Autos und Lastwagen auch in der Bauzeit erreichbar bleibt. Hintergrund der Sperrung ist, dass die Netze BW eine Gas-Hochdruckleitung erneuern müssen, die weite Teile des Schorndorfer Stadtgebiets mit Energie versorgt.

Die Sperrung beginnt am 1. August und gilt voraussichtlich bis Oktober

Die Sperrung der Stuttgarter Straße wird an diesem Freitag, 1. August, eingerichtet und soll voraussichtlich bis Anfang Oktober gelten. Nach Mitteilung der Stadt Schorndorf erfolgt die Maßnahme in zwei Bauabschnitten, die nacheinander eingerichtet werden.

„Zunächst ist das östliche Teilstück von der Baumarkt-Zufahrt, die in diesem Zeitraum nicht genutzt werden kann, bis zur Zufahrt zum Betonwerk gesperrt. Anschließend folgt der Abschnitt von dort bis zur Baumwasenstraße“, heißt es.

Eine Umleitung ist zur Entlastung der Verkehrssituation ausgeschildert und erfolgt für beide Bauabschnitte stadtauswärts über die Mittlere Uferstraße und Baumwasenstraße, stadteinwärts über die Querspange und Weilerstraße. Die Stuttgarter Straße von der B29 kommend bis zur Baumwasenstraße kann befahren werden.

Verlegung der Haltestellen für die Buslinie 246 notwendig

Für die Buslinie 246 werden die Haltestellen Baumwasenstraße und Lederstraße verlegt. Die Haltestelle Baumwasenstraße wird kurz hinter der Kreuzung mit der Stuttgarter Straße in der Baumwasenstraße eingerichtet, die Haltestelle Lederstraße in der Siechenfeldstraße, kurz vor der Einmündung in die Stuttgarter Straße.