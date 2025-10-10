Die Großbaustelle an der Pforzheimer Straße im Leonberger Teilort Höfingen dauert an, obwohl sie längst hätte fertig sein müssen. Gründe für die Verzögerung gibt es einige.
11.10.2025 - 07:58 Uhr
Schlechte Nachrichten für alle Höfingerinnen und Höfinger: Die Sperrung in der Pforzheimer Straße wird erneut verlängert. Derzeit sind noch einige Bereiche an der wichtigen Durchfahrtstrasse durch den Leonberger Teilort nicht befahrbar: betroffen ist der Bereich Am Himmelsgärtle zwischen Pforzheimer Straße und Kirchstraße sowie der Bereich in der Lachentorstraße im Kreuzungsbereich Pforzheimer Straße und im Gehwegbereich.