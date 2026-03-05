Aus Kalifornien in die Wilhelma: Diese imposante Schlangenart ist bald zu sehen

In der Wilhelma steht momentan ein größerer Bauzaun neben dem Aquarium unweit des Japan-Gartens. Was gebaut wird – und welche Art dort bald einzieht.

Iris Frey 05.03.2026 - 06:00 Uhr

Vor einem Jahr wurde in der Wilhelma der Bonsai-Garten eröffnet. Er befindet sich neben dem Aquarium unweit des Seelöwenbeckens. Dort sind etwa ein Dutzend der Baum-Miniaturen zu sehen. Doch nun gibt es vor dem Miniatur-Garten mit Brücken, Teich und japanischen Steinlaternen eine Baustelle. Besucher können beobachten, wie dort ein Beton-Becken entsteht. Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann verrät, was gebaut wird: „Dort entsteht eine Anlage für die San-Francisco-Strumpfbandnatter.“