Die Sanierung der B27 in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist nicht wie angekündigt dieses Jahr fertig. Was die Gründe für die Verzögerung sind und wo 2026 neu gesperrt wird.
14.11.2025 - 17:00 Uhr
Zwischen schnellem Baufortschritt und längerer Bauzeit bewegt sich die Baustelle auf der B27 durch Bietigheim dieser Tage. Schnellen Baufortschritt gibt es beim Ersatz der sogenannten „Valeo-Mauer“. Ein neues legoartiges Verfahren sorgt für einen rasanten Mauerbau. Schlechte Nachrichten gibt es trotzdem für Autofahrer. Wohl noch das ganze Jahr 2026 wird die Hauptschlagader nur einspurig befahrbar sein.