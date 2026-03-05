Kanalarbeiten sind der Grund für eine Sperrung vom 9. März an in Böblingen. Für den Verkehr wird eine Umleitung ausgeschildert. Auch die Buslinie 701 ist betroffen.

Die Eugen-Bolz-Straße in Böblingen muss von Montag, 9. März, bis voraussichtlich Freitag, 13. März, zwischen dem Diezenhaldenweg und der Verbindung zur Tübinger Straße auf Höhe Gebäude Diezenhaldenweg 4 voll gesperrt werden. Wie die Stadt Böblingen mitteilt, ist ein Kanalanschluss der Grund für die Einschränkung.

 

Eine Umleitung werde über die Freiburger Allee, Schönbuchstraße, Tübinger Straße, Eugen-Bolz-Straße ausgeschildert. Für Fußgänger sei jederzeit ein sicherer Durchgang gewährleistet.

Betroffen von der Baustelle ist auch die Stadtverkehrslinie 701. Sie kann die Haltestelle Diezenhaldenweg in Fahrtrichtung Böblingen ZOB/Eichholz nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise auf die Haltestellen Schönbuchstraße oder Tübinger Straße auszuweichen.