Kanalarbeiten sind der Grund für eine Sperrung vom 9. März an in Böblingen. Für den Verkehr wird eine Umleitung ausgeschildert. Auch die Buslinie 701 ist betroffen.

Die Eugen-Bolz-Straße in Böblingen muss von Montag, 9. März, bis voraussichtlich Freitag, 13. März, zwischen dem Diezenhaldenweg und der Verbindung zur Tübinger Straße auf Höhe Gebäude Diezenhaldenweg 4 voll gesperrt werden. Wie die Stadt Böblingen mitteilt, ist ein Kanalanschluss der Grund für die Einschränkung.