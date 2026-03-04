In Oberesslingen wird die Fernwärme ausgebaut. Deshalb wird die Hirschlandstraße ab 9. März halbseitig gesperrt. Gearbeitet wird an der Kreuzung mit der Kreuzstraße.
04.03.2026 - 10:51 Uhr
Die Stadtwerke Esslingen erweitern das Fernwärmenetz in der Hirschlandstraße. Damit schaffen sie die Grundlage, weitere Gebäude im Esslinger Stadtteil klimafreundlich zu versorgen. Die Baustelle liegt an der Kreuzung Hirschlandstraße/Kreuzstraße. Die Arbeiten beginnen am Montag, 9. März. Die Bauzeit dauert voraussichtlich bis Ende April 2026.