Baustelle in Kornwestheim

Erneut wird in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine Straße zum Teil gesperrt. Diesmal ist der Anlass der Bau der Neuen Pflugfelder Brücke. Was das für Autofahrer bedeutet.

Frank Ruppert 08.07.2025 - 12:16 Uhr

In Kornwestheim ist man mittlerweile Straßensperrungen, Umleitungen und Baustellen gewohnt. Gefühlt gibt es aus der Stadt hinaus nur noch Umwege. Nun kommt eine weitere temporäre Behinderung auf der Straße hinzu. Nachdem Ende April bereits die ersten großen Fertigteile der neuen Großen Pflugfelder Brücke eingehoben worden sind, folgen am Samstag, 12. Juli, ab 7 Uhr und am Sonntag, 13. Juli, ab 10 Uhr die nächsten Schritte.