Seit April 2024 ist die Ludwigsburger Straße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine Baustelle. Nun ist das Ende absehbar. Die Arbeiten waren eine Herausforderung.
03.09.2025 - 16:00 Uhr
Noch verlegen Arbeiter Leerrohre auf der Kreuzung Pflugfelder/Ludwigsburger Straße, aber laut Dirk Maisenhölder ist das Ende der Baustelle absehbar. Der Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen im Kornwestheimer Rathaus ist zufrieden mit dem Bauverlauf der Verbindungsstraße nach Ludwigsburg. Ende September soll die Strecke wieder komplett befahrbar sein.