Ab Montag, 17. März, beginnt in Höfingen der nächste Bauabschnitt in der Pforzheimer Straße. Der Kreuzungsbereich Lachentorstraße wird gesperrt.

Es wird noch einmal unbequem im Leonberger Teilort Höfingen. Am Montag, 17. März, beginnt in der Pforzheimer Straße nach einer Winterpause der nächste Bauabschnitt. „Das ist auch der letzte und wird voraussichtlich drei Monate dauern“, sagt die städtische Pressesprecherin Leila Fendrich, die bereits darauf aufmerksam macht, dass es „zu erheblichen Einschränkungen“ kommen werde. Denn: In den kommenden Wochen wird der Kreuzungsbereich Pforzheimer Straße, Lachentorstraße, Sonnenstraße, Am Himmelsgärtle vollständig gesperrt. Die Straßen in diesem Kreuzungsbereich werden als Sackgassen ausgewiesen. Von diesen ist die Zufahrt auf die Höfinger Hauptverkehrsader – eine Verbindung zwischen Ditzingen, Gebersheim und Rutesheim – also nicht möglich. „Das ist zwar ein kleiner Baustellenbereich, der aber, wie schon bei den Bauabschnitten zuvor, eine überörtliche Umleitung über Leonberg erforderlich macht. Und die Stadtverwaltung appelliert erneut an alle, diese offizielle Umleitungsstrecke auch zu nutzen.“

Denn die Erfahrung hatte im vergangenen Jahr gezeigt, dass sich der Durchgangsverkehr andere Schleichwege durch Höfingen gesucht hatte. Zum Leidwesen der Anwohner und auch der Kinder, deren Schulweg über die Nebenstraße führt und damit Gefahrenstellen birgt. Die Stadt reagierte und besserte im Sommer aus verkehrlicher Sicht Bereiche der Goldäckerstraße, Sonnenstraße und Flattichstraße mit Halteverboten beziehungsweise einer Einbahnstraßenregelung nach.

Im Zeitraum der aktuellen Baustelle wird nun in unmittelbarer Nähe der Schule im Einmündungsbereich Goldäckerstraße/Ulmenstraße zur Sicherheit der Fußgänger eine Bedarfsampel installiert. Und ab Montag, 17. März, wird der Busverkehr in Höfingen umgeleitet. Aus Richtung Ditzingen kommend führt die Strecke in einem Bogen über die Hirschlander Straße, Goldäckerstraße in die Eichendorffstraße – und natürlich auch wieder in entgegengesetzte Richtung. Die Haltestelle Lachentorstraße wird in beiden Richtungen auf Höhe der Einmündung Goldäcker- und Uhlandstraße verlegt. Der Platz am Höfinger Rathaus ist während der Baustellenzeit nicht zum Parken ausgewiesen. Fahrzeuge können dort also in der nächsten Zeit nicht abgestellt werden.

Was passiert in der Pforzheimer Straße im Detail? Ein Abschnitt von etwa 300 Metern wurde – und wird - fast gänzlich neugestaltet. Dabei wird der Entwässerungskanal ausgetauscht sowie Wasser- und Stromleitungen verlegt. Ein neuer, lärmreduzierender Asphalt wird aufgetragen. Außerdem werden die Gehwege mit Pflastersteinen verschönert. Und an der Kreuzung Lachentorstraße sowie im Bereich der Sparkasse sollen Fußgänger künftig die Straße barrierefrei queren können.