Die Stadtwerke konnten die Arbeiten in der August-Bebel-Straße in Ludwigsburg einen Tag früher als geplant abschließen. Damit fahren auch die Busse wieder wie gewohnt.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Die Gas- und Wasserleitungen sind erneuert, die Mittelspannungskabel sind umverlegt, alle Gruben sind verfüllt, die Straße ist frisch asphaltiert, die Fahrbahnmarkierungen werden erneuert und die Ampelanlage geht wieder in Betrieb: Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim schließen am Donnerstag, 11. Juni, ihre Arbeiten in der August-Bebel-Straße einen Tag früher als geplant ab.

 

Ersatzbus 435 wird eingestellt

Dies bedeutet, dass im Laufe des Donnerstagnachmittags die Unterquerung der Bahngleise von der Calwer Straße bis zur Einmündung Talallee und Kurfürstenstraße für den Verkehr freigegeben wird. Die Buslinien 425 und 426 fahren zudem wieder, der Ersatzbus 435 durch Eglosheim fällt weg.„Wir freuen uns, dass wir unsere Arbeiten vorzeitig beenden können und Eglosheim schon bald wieder wie gewohnt angebunden ist“, so Koordinatorin Tatiana Rey.

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Allerdings dienten die Infrastrukturarbeiten in erster Linie zur Vorbereitung einer umfangreichen Brückensanierung durch die Deutsche Bahn, die noch im Juli beginnen soll. Über dadurch entstehende Verkehrsbeeinträchtigungen werden die Bahn und die Stadt rechtzeitig informieren.