Die Stadtwerke konnten die Arbeiten in der August-Bebel-Straße in Ludwigsburg einen Tag früher als geplant abschließen. Damit fahren auch die Busse wieder wie gewohnt.

Julia Amrhein 10.06.2026 - 13:01 Uhr

Die Gas- und Wasserleitungen sind erneuert, die Mittelspannungskabel sind umverlegt, alle Gruben sind verfüllt, die Straße ist frisch asphaltiert, die Fahrbahnmarkierungen werden erneuert und die Ampelanlage geht wieder in Betrieb: Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim schließen am Donnerstag, 11. Juni, ihre Arbeiten in der August-Bebel-Straße einen Tag früher als geplant ab.