Die Sanierung des letzten Abschnitts der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg kann gut zwei Monate früher beendet werden als geplant.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine Baustelle, die schneller fertig ist als geplant? Wie die Stadt Ludwigsburg nun gemeinsam mit den Stadtwerken mitteilt, konnte die Sanierung der Schwieberdinger Straße zwischen Steinbeisstraße und Schlieffenstraße tatsächlich rund zwei Monate früher als geplant abgeschlossen werden. Zum Ende der Ferien wird die Verkehrsachse wieder freigegeben.

 

Neue Wasserleitungen und Fußgängerüberwege

Die Sanierung des letzten Abschnittes der Schwieberdinger Straße war am 28. April gestartet, ursprünglich war eine Gesamtbauzeit von circa sechs Monaten vorgesehen. Zunächst hatten die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) die Wasserleitung erneuert. Die Fahrbahndecke wurde durch einen neuen Oberbelag ersetzt. Zudem wurden barrierefreie Fußgängerüberwege an zwei Kreuzungen eingerichtet.

Unsere Empfehlung für Sie

Schutz vor Lärm: Tempo 30, Ruheinseln, neue Beläge: Ludwigsburgs Plan gegen Verkehrslärm

Schutz vor Lärm Tempo 30, Ruheinseln, neue Beläge: Ludwigsburgs Plan gegen Verkehrslärm

B27, Bottwartalstraße, Neckartalstraße – an vielen Stellen ist es zu laut. Der neue Lärmaktionsplan für Ludwigsburg zeigt Handlungsbedarf. Doch der Stadt fehlt das Geld.

„Eine rund zwei Monate frühere Fertigstellung der Baustelle ist eine sehr sportliche Leistung“, so Bürgermeister Sebastian Mannl. Voraussetzung seien eine detaillierte und vorausschauende Planung, bei der die einzelnen Abschnitte nahtlos ineinandergreifen konnten, gewesen. Die vorgehaltenen Materialien und engen Abstimmungen aller Gewerke hätten Stillstandszeiten verhindert. Das durchgehend gute Wetter in Kombination mit einem hohen Personaleinsatz der Firmen hätte den Baufortschritt zusätzlich begünstigt.