Die Sanierung des letzten Abschnitts der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg kann gut zwei Monate früher beendet werden als geplant.

Julia Amrhein 10.09.2025 - 10:00 Uhr

Eine Baustelle, die schneller fertig ist als geplant? Wie die Stadt Ludwigsburg nun gemeinsam mit den Stadtwerken mitteilt, konnte die Sanierung der Schwieberdinger Straße zwischen Steinbeisstraße und Schlieffenstraße tatsächlich rund zwei Monate früher als geplant abgeschlossen werden. Zum Ende der Ferien wird die Verkehrsachse wieder freigegeben.