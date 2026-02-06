Baustelle in Ludwigsburg „Im Chaos geendet“ – Umbau der Sternkreuzung beginnt mit Staus
Seit Donnerstagnachmittag wird die zentrale Kreuzung in Ludwigsburg umgebaut. Vor allem den Busverkehr traf das hart – was aber nicht nur an der Baustelle lag.
Etwas später als ursprünglich geplant ist am Donnerstagnachmittag der Umbau der Sternkreuzung in Ludwigsburg gestartet. Ab etwa 16 Uhr war der Kreisverkehr dicht, seither regeln Ampeln den Verkehr. Wie erwartet stellten sich im Feierabendverkehr lange Staus ein, vor allem der Busverkehr litt darunter.