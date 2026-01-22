Ab Montag soll aus der Ludwigsburger Sternkreuzung ein richtiger Kreisverkehr werden. Monatelange Einschränkungen stehen bevor – die Stadt verspricht, dass sich das Warten lohnt.
22.01.2026 - 14:30 Uhr
Die Schlangenskulptur ist schon seit November abmontiert, auch die Fußgängerunterführung gibt es nicht mehr. Am kommenden Montag soll der eigentliche Umbau der Sternkreuzung in Ludwigsburg zum fest angelegten Kreisverkehr dann beginnen. Allein der erste Bauabschnitt soll vier Monate dauern, es sind die umfangreichsten Arbeiten des Projekts im südlichen Teil des Baufelds und der Kreismitte.