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  6. „Hoher wirtschaftlicher Schaden“: Friseurin wird das Wasser abgestellt

Baustelle in Neuhausen „Hoher wirtschaftlicher Schaden“: Friseurin wird das Wasser abgestellt

Baustelle in Neuhausen: „Hoher wirtschaftlicher Schaden“: Friseurin wird das Wasser abgestellt
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Der erschwerte Zugang zum Geschäft macht Friseurmeisterin Laura Brodbeck aus Neuhausen zu schaffen. Foto: Markus Brändli

Die Friseurin Laura Brodbeck hat wegen der Kanal- und Leitungsarbeiten in der Bernhäuser Straße in Neuhausen große Probleme. Was unternimmt die Gemeinde?

Rund um den neuen S-Bahnhof in Neuhausen laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. In der Bernhäuser Straße werden Leitungen verlegt und die Kanalisation wird erneuert. Der Friseurmeisterin Laura Brodbeck erschwert das den Arbeitsalltag sehr. Oft kommen Kundinnen zu spät. Viele finden den Weg nicht. Ältere, denen das Gehen schwer fällt, schaffen es nicht durch die Baustelle. Dann holen die Friseurinnen die Autos auch mal vom Parkplatz beim Friedhof.

 

Ende 2026 sollen die Arbeiten fertig sein. Obwohl die Geschäftsführerin Laura Brodbeck sehr froh ist, dass die Leitungen und die Kanalisation erneuert werden, klagen viele ihrer Kundinnen darüber, dass der Salon schwer zu erreichen sei. Immer wieder gebe es Probleme mit den Umleitungen.

Ab dem 30. März bleiben wieder zwei Straßen zu – wenn auch nur kurzzeitig. Wegen einer Fahrbahnsanierung wird die Hauffstraße zwischen Scharnhäuserstraße und Filderstraße vom 30. März bis einschließlich 1. April voll gesperrt. Vom 7. bis einschließlich 9. April wird die Kreuzung Bernhäuser Straße/und Benzachweg für den Anschluss einer Leitung voll gesperrt.

Umleitungen in Neuhausen – nur wo?

Wie sind Wohnhäuser und Betriebe in der Bernhäuser Straße zu erreichen? „Die ausgeschilderte Umleitung der Baustelle ist großräumig über die Westumfahrung und Plieninger Straße“, sagt Elke Eberle, Pressesprecherin der Gemeinde Neuhausen. Bisher sei es gelungen, den Anwohnern nahezu die gesamte Bauzeit eine Zufahrbarkeit zum Grundstück zu ermöglichen. Da spricht Eberle allerdings von einem „hohen Aufwand“. Bei einem so großen Bauprojekt könne das nicht immer gewährleistet werden. Grundsätzlich ist der Baustellenbereich gesperrt, für Anlieger allerdings befahrbar.

Wegen der Baustelle wird der Verkehr in Neuhausen umgeleitet. Foto: Markus Brändli

Viele ihrer Kunden fänden den Weg erst mal nicht, sagt Laura Brodbeck. „Sie wünschen sich, dass die Wege besser ausgeschildert werden.“ Etwa die Hälfte ihrer Kundschaft kommt aus Filderstadt oder den Stuttgarter Stadtteilen. Durch die Baustelle würden die Abläufe „erheblich erschwert“. Wenn die Wege besser ausgeschildert wären, „würde das helfen.“

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Der S-Bahn-Bau für die Verlängerung von Filderstadt nach Neuhausen läuft auf Hochtouren. Wegen der Arbeiten sind in Neuhausen und Sielmingen Straßen gesperrt.

Die Arbeiten in der Bernhäuser Straße sind komplex. Auf dem Plan stehen die Erneuerung der Kanalisation und Trinkwasserleitung. Die Gemeinde Neuhausen lässt die Straße voll ausbauen. Außerdem wird die Gashochdruckleitung erneuert – das haben die Planer mit den Arbeiten in Filderstadt koordiniert. Auch die Gasniederdruckleitung und die Stromleitungen erneuert die Netze BW. Die Telekom verlegt Kupfer- und Glasfaserleitungen. Aktuell ist geplant, dass die Arbeiten Ende 2026 fertig sein könnten. Elke Eberle verweist aber darauf, dass man bei einem so großen Bauprojekt jederzeit mit „nicht vorhersehbaren Umständen“ rechnen müsse.

Baustelle in Neuhausen – Friseurin wünscht bessere Kommunikation

Laura Brodbeck klagt über Abstimmungsprobleme mit der Baufirma. Vergangene Woche wurde am Donnerstag das Wasser abgestellt – davon hatte die Geschäftsführerin aber erst am Dienstag Nachmittag erfahren. „Da musste ich nicht nur Kundinnen absagen, die den Friseurtermin seit langem eingeplant haben“, sagt die Friseurmeisterin. Auch ihr Personal musste sie für die Zeit des Wasserausfalls freistellen.

Die Kanalarbeiten in der Bernhäuser Straße gehen gut voran. Foto: Markus Brändli

Zwar hat sich der Erste Beigeordnete Rainer Däschler am Tag nach der Benachrichtigung dafür eingesetzt, dass das Wasser zum Beginn der Geschäftszeit wieder verlässlich floss – aber da hatte die Selbstständige die Termine bereits absagen müssen und die Mitarbeiterinnen freigestellt. „Es geht um die Zufriedenheit der Kundschaft.“

Die Termine der Geschäftsfrau sind oft sechs Wochen im Voraus ausgebucht. Da umzuplanen, sei schwer. Ihr sei ein hoher wirtschaftlicher Schaden entstanden. Brodbeck wünscht sich, „dass wir da eine bessere Kommunikation hinbekommen.“ Um solche Probleme künftig zu vermeiden und damit Arbeiten verlässlich zur vereinbarten Zeit laufen, hat der Erste Beigeordnete Däschler die Absprachen jetzt zur Chefsache gemacht.

Der Bauablauf werde grundsätzlich in Abstimmung mit der Gemeinde besprochen, sagt Elke Eberle. Allerdings seien bei einer so großen und komplexen Baustelle „Beeinträchtigungen der Anlieger nicht gänzlich zu vermeiden.“ Wenn eine Trinkwasserleitung fertiggestellt wird, muss sie desinfiziert werden. Vor der Freigabe analysiert das Gesundheitsamt das Wasser. Wenn es keine Freigabe gibt, muss erneut gespült und desinfiziert werden. Deshalb sei ist eine längerfristige und dann auch verlässliche Vorankündigung nur bedingt möglich.

Die S-Bahn als städtebauliche Chance

Der neue Bahnhof
Rund um den neuen S-Bahnhof an der Bahnhofstraße/Wilhelmstraße und Robert-Bosch-Straße entsteht eine weitere Ortsmitte. Die Kommune plant einen ein Bahnhofsvorplatz mit einer Pergolakonstruktion über dem kombinierten Bahn- und Bussteig. Am neuen Bahnhof werden Mobilitätsträger und -formen verknüpft. Ein Park & Ride-Parkhaus, Abstellmöglichkeiten und eine Reparatursäule für Fahrräder, Carsharing, Mietfahrräder und -pedelecs bilden einen multimodalen Knoten.

Verzögerung
Die Projekte am Endbahnhof in Neuhausen liegen im Zeitplan und werden wie geplant Ende 2027 fertig sein. Aus unterschiedlichen Gründen kann die S-Bahn aber nicht wie geplant Ende 2027 rollen. Der frühestmögliche Termin ist der Fahrplanwechsel 2028/2029. Die Gesamtkostenprognose im Projekt aus dem Jahr 2020 von 210 Millionen Euro muss auf 223 Millionen Euro angepasst werden.

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