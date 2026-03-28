Baustelle in Neuhausen „Hoher wirtschaftlicher Schaden“: Friseurin wird das Wasser abgestellt
Die Friseurin Laura Brodbeck hat wegen der Kanal- und Leitungsarbeiten in der Bernhäuser Straße in Neuhausen große Probleme. Was unternimmt die Gemeinde?
Die Friseurin Laura Brodbeck hat wegen der Kanal- und Leitungsarbeiten in der Bernhäuser Straße in Neuhausen große Probleme. Was unternimmt die Gemeinde?
Rund um den neuen S-Bahnhof in Neuhausen laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. In der Bernhäuser Straße werden Leitungen verlegt und die Kanalisation wird erneuert. Der Friseurmeisterin Laura Brodbeck erschwert das den Arbeitsalltag sehr. Oft kommen Kundinnen zu spät. Viele finden den Weg nicht. Ältere, denen das Gehen schwer fällt, schaffen es nicht durch die Baustelle. Dann holen die Friseurinnen die Autos auch mal vom Parkplatz beim Friedhof.