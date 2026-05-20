Die Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen wird saniert. Ende Juni beginnt der zweite Bauabschnitt. Mit der Baustelle gehen erhebliche Einschränkungen einher.
20.05.2026 - 14:12 Uhr
Mit dem Beginn des zweiten Bauabschnitts der Sanierung der Tiefgarage Marktplatz stehen ab Ende Juni vorübergehende Änderungen in der Sindelfinger Innenstadt an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden der erste und zweite Bauabschnitt der Sanierung voraussichtlich bis Herbst 2026 parallel durchgeführt. Dies geschehe, um Verzögerungen im Bauablauf sowie zusätzliche Kosten zu vermeiden. In diesem Zeitraum wird die Tiefgarage vollständig gesperrt. Alle Betriebe in der Innenstadt würden jedoch jederzeit erreichbar bleiben.