Die Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen wird saniert. Ende Juni beginnt der zweite Bauabschnitt. Mit der Baustelle gehen erhebliche Einschränkungen einher.

Mit dem Beginn des zweiten Bauabschnitts der Sanierung der Tiefgarage Marktplatz stehen ab Ende Juni vorübergehende Änderungen in der Sindelfinger Innenstadt an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden der erste und zweite Bauabschnitt der Sanierung voraussichtlich bis Herbst 2026 parallel durchgeführt. Dies geschehe, um Verzögerungen im Bauablauf sowie zusätzliche Kosten zu vermeiden. In diesem Zeitraum wird die Tiefgarage vollständig gesperrt. Alle Betriebe in der Innenstadt würden jedoch jederzeit erreichbar bleiben.

Für die Dauer der Arbeiten zieht der Sindelfinger Wochenmarkt komplett in die Planiestraße um. Gleichzeitig bleiben Geschäfte, Gastronomie und Einrichtungen in der Innenstadt weiterhin erreichbar. Die für die Arbeiten erforderliche Baustelleneinrichtungsfläche wird im Bereich der Spindel sowie des Planiedreiecks eingerichtet.

Für „Sindelfingen rockt“ soll der Marktplatz wieder bespielbar sein

„Die Bauarbeiten bei der dringend zu sanierenden Tiefgarage Marktplatz sind leider notwendig. Uns ist bewusst, dass die Maßnahmen vorübergehend mit teilweise großen Einschränkungen verbunden sind. Allerdings schaffen wir damit die Grundlage für eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur im Herzen Sindelfingens“, wird Oberbürgermeister Markus Kleemann (CDU) in der Mitteilung zitiert.

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Von Ende Juli an soll ein Teil der neu hergestellten oberen Marktplatzfläche wieder freigegeben werden, sodass Veranstaltungen wie „Sindelfingen rockt!“ weiterhin auf dem Marktplatz stattfinden könnten.

Die Nutzung des Sindelfinger Marktplatze ist wegen der Baustelle stark eingeschränkt. Foto: Stefanie Schlecht

Für Besucherinnen und Besucher der Innenstadt stehen während der Bauzeit verschiedene Ausweichparkmöglichkeiten zur Verfügung. Zusätzliche Stellplätze werden unter anderem im Bereich des Post-/VoBa-Areals sowie auf dem Parkplatz an der Ecke Schweppelesgässle/Untere Torgasse eingerichtet. Weitere kostengünstige Parkmöglichkeiten bietet das Stern Center.

Alternative Parkmöglichkeiten in Sindelfingen sind in einem Flyer enthalten

Einen Überblick über alternative Parkmöglichkeiten bietet ein Flyer im Downloadbereich unter www.sindelfingen-unsere-mitte.de. Darüber hinaus richtet die Stadt auf dem Grünen Platz sowie auf dem Post-/VoBa-Areal zusätzliche Fahrradstellplätze ein, um hierdurch auch Abhilfe während der Bauphase zu schaffen.