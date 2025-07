Mittlere Filderlinie am Wochenende gesperrt

Baustelle in Stuttgart-Plieningen

Zur Fertigstellung eines Brücken-Neubaus muss die darunter verlaufende Verbindung zum Flughafen zeitweise gesperrt werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Sebastian Steegmüller 25.07.2025 - 15:50 Uhr

Die Arbeiten an der neuen Brücke, die in der Scharnhauser Straße in Plieningen über die Mittlere Filderstraße – auch Mittlere Filderlinie genannt – führt, sind fast abgeschlossen. Im Zuge der Fertigstellung muss am kommenden Wochenende die provisorische Kabeltrasse, die parallel zum Neubau verläuft, entfernt werden.