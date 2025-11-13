Die Asphalterneuerung im Bereich Echterdinger Ei ist in vollem Gange. Wo deshalb am kommenden Wochenende gesperrt sein wird, lesen Sie hier.
13.11.2025 - 17:00 Uhr
Autofahrer, die viel auf den Fildern unterwegs sind, wissen es bereits: Aktuell wird auf Teilen der Strecken rund ums Echterdinger Ei der Asphalt erneuert. Seit März wird an der Anschlussstelle Degerloch gearbeitet, betroffen sind die Auf- und Abfahrten der A 8 sowie die Überleitungen der B 27. Die Parallelfahrbahnen der A 8 inklusive der Anschlussstelle Möhringen sind ebenfalls dran – dafür ist vieles abgesperrt und auf eine Spur reduziert, wo es gerne mal staut.