Straßensperrung wegen Bauarbeiten am Kreisverkehr

Baustelle Otto-Hirsch-Brücken in Obertürkheim

Für Asphaltarbeiten und das Aufbringen der neuen Fahrbahnmarkierungen wird der Imweg ab der Bergstaffelstraße bis zum Kreisverkehr vom 19. bis 21. Juli voll gesperrt.

Uli Nagel 09.07.2024 - 15:03 Uhr

Für 2,2 Millionen Euro entsteht derzeit ein neuer Kreisverkehr auf den Otto-Hirsch-Brücken am Ortseingang von Obertürkheim. Die Bauarbeiten an der Kreuzung Otto-Hirsch-Brücken/Imweg/Göppinger Straße sind in vollem Gange.