Weil die Baufirma auf unerwartete Hindernisse im Untergrund gestoßen ist, muss die Winnender Straße in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) zwischen den Einmündungen Backnanger- und Robert-Bosch-Straße jetzt ganztägig halbseitig gesperrt werden.

Sabine Armbruster 22.04.2025 - 15:56 Uhr

Was schon beim Beginn der Bauarbeiten – da noch aus Versehen – die Autofahrer erbost hat, könnte bis auf wenige Ausnahmen jetzt wochenlang der Normalzustand werden: Die halbseitige Sperrung der Winnender Straße nahe der Labag-Tankstelle in Affalterbach, die laut dem ursprünglichen Plan nur zwischen 8.30 und 16 Uhr bestehen sollte, um den Berufsverkehr möglichst nicht zu behindern, muss rund um die Uhr bleiben, heißt es am Dienstag aus dem Affalterbacher Rathaus. Es sei denn, die Verkehrssicherheit ermögliche deren Aufhebung vor dem Berufsverkehr am Nachmittag. Dann werde die halbseitige Sperrung erst am nächsten Morgen um 8.30 Uhr wieder aufgebaut.