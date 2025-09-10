Während eine Baustelle in Bietigheim-Bissingen länger bestehen bleibt als geplant, gibt es für eine andere Strecke gute Nachrichten. Das wird vor allem einen Stadtteil freuen.
10.09.2025 - 06:00 Uhr
Gute und schlechte Nachrichten hatte Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing neulich für alle Baustellengeplagten in seiner Stadt. Zur Erinnerung: In Bietigheim wird derzeit die B 27 erneuert. Die Hauptverkehrsader durch die Stadt ist deshalb nur je einspurig in jede Fahrtrichtung nutzbar.