Die Brücke in Fahrtrichtung Fellbach muss an der Anschlussstelle Untertürkheim kurzfristig in Stand gesetzt werden.

Die Abfahrt von der B 14 an der Anschlussstelle Untertürkheim im Dreieck Neckarpark in Fahrtrichtung Fellbach muss von Montag, 1. September, bis voraussichtlich Samstag, 13. September, nachts gesperrt werden. Der Grund dafür sind laut einer Pressemitteilung des für die Bundesstraßen zuständigen Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart kurzfristig notwendige Instandhaltungsarbeiten. Die Verkehrssicherheit sei aber nicht beeinträchtigt.

Umleitung über die Gaisburger Brücke Bei einer routinemäßigen Überprüfung seien an der Übergangskonstruktion von der Fahrbahn der B 14 zur Brücke, die nach dem Mercedes-Werk auf die Benzstraße führt, laute Geräusche festgestellt worden. Um diese zu reduzieren, seien die kurzfristigen Instandhaltungsarbeiten notwendig. Schließlich rollen täglich tausende Autos über die viel befahrene Rampe in Richtung Untertürkheim, Bad Cannstatt und zum Mercedes-Stammwerk.

Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten diese Mal jedoch ausschließlich nachts in der Zeit von 22 bis 5 Uhr durchgeführt, teilt das RP mit. Zudem finden am ersten Wochenende in den Nächten von Samstag auf Sonntag sowie von Sonntag auf Montag keine Arbeiten statt. Somit ist die Rampe in diesen Nächten sowie immer auch tagsüber befahrbar.

Die Umleitungsstrecke während den nächtlichen Sperrungen führt auf der B 10 über die Abfahrtsrampe an der Gaisburger Brücke und von dort über die Tal-, Mercedes- und Benzstraße zur Anschlussstelle Untertürkheim. Die Beeinträchtigungen seien laut dem Regierungspräsidium „unvermeidbar“.