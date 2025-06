Während der Pfingstferien müssen Autofahrer auf der Karl-Kloß-Straße mit größeren Verkehrsbehinderungen rechnen. Laut Tiefbauamt muss auf der Straße zwischen Stuttgart-Süd und Degerloch der schadhafte Fahrbahnbelag in stadtauswärtiger Fahrtrichtung instandgesetzt werden.

Ampel regelt den Verkehr

Die Belagsarbeiten zwischen dem Kreuzungsbereich der Karl-Kloß-Straße mit dem Heslacher Tunnel und dem Dornhalden- und Waldfriedhof finden zwischen Dienstag, 10. Juni, und Sonntag, 22. Juni, statt. Der Verkehr wird dabei in mehreren Bauabschnitten jeweils mit einer Signalanlage geregelt und einseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Deswegen ist mit Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen zu rechnen.

Weitere Maßnahmen in den Sommerferien

Weitere Instandsetzungsarbeiten am Straßenbelag sind auf der Karl-Kloß-Straße in den Sommerferien sowie im Jahr 2026 notwendig. Die Belagssanierung auf der Karl-Kloß-Straße findet bewusst in mehreren Abschnitten und in Zeiten mit Schulferien statt, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten.