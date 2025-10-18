Baustellen in Stuttgart Die Stadt in Weiß-Rot
Wohin das Auge des Autofahrers in Stuttgart auch blickt: überall Baustellen und Asphaltabenteuer. Und es sollen noch mehr werden. Herrlich! Eine Glosse von Jan Sellner.
Nicht nur der Kanzler hat ein „Problem mit dem Stadtbild“. Stuttgart hat es auch! Unser Stadtbild ist penetrant weiß-rot – was erst mal nichts mit Fußball zu tun hat. Rote Streifen auf weißem Untergrund begegnen uns vielmehr auf Verkehrsbaken und Abschrankungen. An jeder zweiten Ecke. Und das jeweils geballt – man nennt diese Ensembles auch Baustellen. Begleitet von gelben Umleitungsschildern und orangefarbene Warnleuchten. Stolz können wir sagen: Stuttgart leuchtet! Oder besser: Stuttgart blinkt!