Wegen Reparaturarbeiten der EnBW gibt es ab dem 4. September eine Vollsperrung im Bereich der Firma Mahle.

Uli Nagel 30.08.2024 - 11:36 Uhr

Seit der Sperrung der Rosensteinbrücke im Mai 2022 ist die Haldenstraße in der Neckarvorstadt die offizielle Route für Autofahrer, die unter anderem über die Pragstraße nach Bad Cannstatt fahren wollen. Autofahrer, die täglich auf der Haldenstraße unterwegs sind, müssen sich ab Mittwoch, 4. September, wegen einer größeren Baustelle der EnBW umorientieren. In einem Fernwärmeschacht müssen in den kommenden Wochen Armaturen und Rohrteile ausgewechselt werden. Für die Reparaturarbeiten und die anschließende Wiederherstellung des Fahrbahnbelags muss die Haldenstraße deshalb auf Höhe des Gebäudes 94 (Firma Mahle) vom 4. September bis zum 7. Oktober voll gesperrt werden. Eine Durchfahrt ist dann nicht möglich.