Polizeihubschrauber über Stuttgart-Süd Einbrecher stehlen Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro

Drei noch Unbekannte brechen am Donnerstagmorgen in Stuttgart-Süd in ein Haus ein, stehlen wertvollen Schmuck und flüchten. Die Polizei fahndet daraufhin mit einem Hubschrauber nach den Tatverdächtigen.