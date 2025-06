Während der Pfingstferien müssen Autofahrer, die auf der B 27/Heilbronner Straße stadtauswärts in Richtung Pragsattel unterwegs sind, mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Im Auftrag des Tiefbauamts müssen ab Dienstag, 10. Juni, zwischen der Friedhofstraße und der Hedwig-Dohm-Straße dringend notwendige Belagsarbeiten erledigt werden. Die Verwaltung schätzt, dass die Sanierungsmaßnahme innerhalb einer Woche abgeschlossen werden können.

Eine Spur immer befahrbar

Die Fahrbahnarbeiten erfolgen in halbseitiger Sperrung. Zunächst wird die rechte Fahrspur gesperrt, um dort den Asphaltbelag zu sanieren. Im Anschluss wird für einen Tag die linke Fahrspur gesperrt, um Informationen für möglicherweise notwendige weitere Belagssanierungen in der Heilbronner Straße in den kommenden Jahren zu erhalten. Das Tiefbauamt bittet um Verständnis für entstehende Beeinträchtigungen.