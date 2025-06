Wegen Belags- und Leitungsarbeiten muss der Verkehrsknoten vom 18. bis 22. Juni für den Verkehr voll gesperrt werden. Damit die Kreuzung rasch fertig wird, wird auch nachts gearbeitet.

Uli Nagel 14.06.2025 - 14:45 Uhr

Die Straßenbeläge am Porscheplatz in Zuffenhausen sind laut Tiefbauamt in einem schlechten Zustand und müssen dringend erneuert werden. Gleichzeitig sollen wichtige Leitungen zur Stromversorgung verlegt werden. Dazu müssen der Porscheplatz und angrenzende Bereiche der Schwieberdinger Straße zwischen Nordseestraße und Porscheplatz in den Pfingstferien für vier Tage voll gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 18. Juni, um 20 Uhr und dauern bis Sonntag, 22. Juni, 24 Uhr.