Umwege für Autofahrer in Stuttgart-Untertürkheim Netze Stuttgart erneuert Stromleitungen

Die Netze Stuttgart GmbH setzt die Erneuerung des stadtweiten Stromnetzes fort. In den kommenden drei Monaten müssen Auto- und Radfahrer mit Behinderungen in der Augsburger Straße in Untertürkheim rechnen. Die rund fünf Millionen Euro teure Maßnahme soll insgesamt drei Jahre dauern.