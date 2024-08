Das Tiefbauamt, Stuttgart Netze und Netze BW starten am 14. August mit dem zweiten Abschnitt des fast eine Million Euro teuren Maßnahmenpakets. Es geht um neue Gas-, Wasser- und Stromleitungen, auch die Fahrbahn wird instandgesetzt.

Uli Nagel 13.08.2024 - 16:08 Uhr

In der Schwarenbergstraße in Stuttgart-Ost erneuern Tiefbauamt, Stuttgart Netze und Netze BW Gas-, Wasser- und Stromleitungen sowie die Fahrbahn – die Arbeiten haben im Oktober 2023 begonnen. Doch das fast eine Million Euro teure Maßnahmepaket ist stark in Verzug geraten, den eigentlich sollten die Arbeiten bereits Ende März beendet sein. Doch dann mussten die Baustellenpartner Verzögerungen einräumen, sehr zum Ärger der Anwohner, denn sie müssen seit Monaten auf viele Parkplätze in der Schwarenbergstraße verzichten.