Ab Montag, 18. November müssen Rad- und Autofahrer wieder Umwege in Kauf nehmen. Sowohl der Neckardammradweg als auch die Wagrainstraße sind gesperrt.

Gleich zwei Straßensanierungen sorgen ab Montag, 18. November für Sperrungen entlang des Neckars. Rad- und Autofahrer müssen zwischen Bad Cannstatt und Mühlhausen Umwege in Kauf nehmen.

Das städtische Tiefbauamt erneuert den Asphalt auf dem beliebten Neckardammradweg zwischen dem Vier-Burgen-Steg und dem Hauptklärwerk auf Höhe der Aldinger Straße 145 in Mühlhausen. Der Radweg ist in diesem Bereich gesperrt, eine Umleitung ist über die Aldinger Straße ausgeschildert. Die Arbeiten dauern nach Angaben der Verwaltung voraussichtlich bis 22. November.

Lesen Sie auch

Anfahrt zum Bootshaus und Golfanlage möglich

Zur gleichen Zeit beginnen die Arbeiten an der Fahrbahndecke in der Wagrainstraße auf der gegenüber liegenden Seite des Neckars im Bereich des Stuttgart-Cannstatter Ruderclubs und der City-Golf-Anlage. Ursprünglich sollte die Verbindungsstraße zwischen Mühlhausen/Hofen und Bad Cannstatt im Oktober saniert werden. Die Bauarbeiten erstrecken sich vom Eibseeweg bis auf Höhe des Gebäudes in der Wagrainstraße 185. Die Durchfahrt zwischen Hofen und Bad Cannstatt ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Anwohner sowie Besucher des Bootshauses und Citygolfs wird die Zu- und Abfahrt je nach Baufortschritt aus Hofen oder aus Bad Cannstatt ermöglicht. Die Sperrung wird wohl bis Freitag, 29. November, andauern.