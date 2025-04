Gerade bei Leitungsschäden werden Baugruben manchmal erst viele Tage nach der Reparatur wieder verfüllt. Woran liegt das? Ein aktuelles Beispiel aus Stuttgart-Ost.

Jürgen Brand 14.04.2025 - 12:21 Uhr

Am Dienstag vor zwei Wochen ist an einer Kreuzung in Gaisburg im Stuttgarter Osten morgens schon klar gewesen, dass spätestens bis Mittag ein Bagger anrollen wird. Zwei Männer in gelben Warnwesten hatten mehrfach Löcher mitten in die Kreuzung Schurwaldstraße/Krauchenweg gebohrt und dann immer wieder gemessen.