Nach drei Monaten sind im Prozess um den Streit zwischen zwei Bauarbeitern in Ludwigsburg am Landgericht Stuttgart die Plädoyers gehalten worden.
30.08.2025 - 05:00 Uhr
Am vorletzten Tag im Prozess um versuchten Mord gegen einen 42-jährigen Bauarbeiter sind im Landgericht Stuttgart beim Angeklagten und dessen Angehörigen mehrfach die Tränen geflossen. Staatsanwalt Sven Reiss hielt in seinem Schlussplädoyer am in der Anklage erhobenen Vorwurf des versuchten Mordes fest, forderte jedoch mit drei Jahren und zwei Monaten eine Strafe, die am unteren Ende des rechtlichen Rahmens liegt.