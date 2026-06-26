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  6. Wegen Schleichverkehr: Neue Poller für die Innenstadt

Baustellen und Staus Wegen Schleichverkehr: Neue Poller für die Innenstadt

Baustellen und Staus: Wegen Schleichverkehr: Neue Poller für die Innenstadt
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Mit Pollern will die Stadtverwaltung in Bietigheim den Schleichverkehr aus der Fußgängerzone verbannen. Foto: Frank Ruppert

Zu viele Autofahrer nutzen die Fußgängerzone in der Bietigheimer Altstadt, um Staus zu umfahren. Poller an zwei Stellen sollen das künftig verhindern.

Ludwigsburg: Frank Ruppert (rup)

Die Dauerbaustelle auf der B27 und jetzt die gesperrte Auwiesenbrücke sorgen bei manchen Autofahrern in Bietigheim offensichtlich für kreative und nicht ganz legale Schleichwege. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Fußgängerzone in der Bietigheimer Altstadt immer häufiger zur Umfahrung des Staus auf der Karl-Mai-Allee genutzt. Entsprechende Beschwerden konnte der Ordnungsdienst der Stadt verifizieren.

 

Dem Schleichverkehr soll jetzt aber ein Riegel vorgeschoben werden, denn eigentlich dürfen zwischen Kronenplatz und Hillerstraße nur wenige mit dem Auto fahren. Dass sich nicht jeder daran hält, führte schon vor den Baustellen und Staus immer wieder zu Beschwerden. Nun hat der Schleichverkehr offensichtlich Überhand genommen.

Mit vier bis fünf Pollern, die die Stadt am oberen und unteren Ende der Fußgängerzone installieren wird, soll dem Schleichverkehr Einhalt geboten werden. „In den nächsten Tagen“ soll die Installation laut Rathausmitteilung umgesetzt werden. Die Poller sind am Kronenplatz, auf Höhe des Volksbank-Gebäudes sowie an der Zufahrt von der Hillerstraße in die obere Hauptstraße geplant.

Weil an der Hillerstraße schon Vorrichtungen im Boden vorhanden sind, geht dort die Umsetzung schneller. Am Freitagmittag standen dort schon die Poller. Am Kronenplatz müssen erst Vorrichtungen eingesetzt werden.

Auf Höhe der Volksbank-Filiale in der unteren Hauptstraße sollen Poller angebracht werden, um sicherzustellen, dass die Fußgängerzone – hier bei der Herzensmaile im Mai – nicht zur Umfahrung von Staus genutzt wird. Foto: Werner Kuhnle

Notdienste könnten die Poller öffnen und am Kronenplatz bleibe die Durchfahrt zur Veranstaltungsstätte Enzpavillon für berechtigte Nutzer weiterhin möglich. Für Lieferanten und berechtigte Autofahrer bestehe weiterhin die Zufahrtsmöglichkeit über die Holzgartenstraße oder Farbstraße. Auch über andere Seitenstraßen komme man noch in die Hauptstraße.

Auf den Wochenmarkt, der derzeit wegen der Rathaussanierung auf den Kronenplatz verlegt ist, habe das keine Auswirkungen, erklärt Pressesprecherin Anette Hochmuth. Falls benötigt, erhielten die Beschicker Schlüssel, um die Poller umlegen zu können.

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