Kurz vor Fertigstellung der Kompostieranlage des Kreises Esslingen lädt die Betreibergesellschaft zu einem Tag der offenen Baustelle ein. So funktioniert künftig der Betrieb.
07.05.2026 - 07:00 Uhr
Der vor knapp einem Jahr gestartete Umbau des Kompostwerks in Kirchheim läuft auf Hochtouren. Schon in wenigen Wochen soll die 20 Millionen Euro teure Modernisierung abgeschlossen sein. Wer wissen will, wie künftig in der riesigen Rottehalle aus dem Bioabfall in der braunen Tonne Kirchheimer Qualitätskompost entsteht, kann sich am Sonntag, 10. Mai, vor Ort informieren: Die Betreibergesellschaft lädt kurz vor der Fertigstellung der Anlage zu einem Tag der offenen Baustelle ein.