Im Juni brennt es zweimal auf einer Baustelle. Zeugen können helfen und der Polizei wichtige Hinweise geben: Wer ist der Tatverdächtige?

ceb 10.07.2024 - 14:33 Uhr

Zeugenhinweise haben die Polizei auf die Spur eines Mannes geführt, der zwei Brände auf einer Baustelle in Bad Cannstatt an der Düsseldorfer Straße gelegt haben soll. Am Dienstag durchsuchte die Polizei die Wohnung des 48-jährigen Mannes. Er wurde vorläufig festgenommen und nach der Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.