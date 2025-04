Etwas Lob für die Koalitionäre in spe

Die Konjunktur am Bau lahmt. Aus den Koalitionsgesprächen in Berlin schöpft der Bauträgerverband Hoffnung. Doch es gibt Zweifel an der Umsetzung.

Annika Grah 08.04.2025 - 14:09 Uhr

Die baden-württembergischen Bauträger und Projektentwickler haben sich am Dienstag mit einem eindringlichen Appell an die potenziellen Koalitionäre in Berlin gewandt: „Wir brauchen eine Aufbruchstimmung, um dieses verkrustete System aufzubrechen und endlich auch wieder bezahlbares Bauen zu ermöglichen“, sagte der Geschäftsführer des Landesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg, Gerald Lipka. „Bezahlbares Wohnen setzt voraus, dass wir erst einmal bezahlbar bauen können.“