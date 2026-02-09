 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Was ist ein idealer Unternehmer? Ein Ermöglicher aus Leidenschaft!

Bauunternehmer Roland Teufel Was ist ein idealer Unternehmer? Ein Ermöglicher aus Leidenschaft!

Bauunternehmer Roland Teufel: Was ist ein idealer Unternehmer? Ein Ermöglicher aus Leidenschaft!
1
Roland Teufel wird am 10. Februar 80 Jahre als Foto: privat

Ob als Geschäftsführer von Modernbau oder als Lenker der Schwimmer und Wasserballer im MTV Stuttgart – Roland Teufel setzt Zeichen.

Modernbau – der Name hat Gewicht in der Riege der Bauunternehmen in der Region Stuttgart. Der Anspruch, gerade Bauträger-Projekte als Ausweis architektonischer Qualität zu verstehen, ließ in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt aufhorchen. Die Haltung hat einen Namen: Roland Teufel. An diesem Dienstag, 10. Februar, wird der geschäftsführender Gesellschafter der Modernbau 80 Jahre alt – für Roland Teufel keineswegs ein Grund, nur zurückzublicken.

 
Prägendes Modernbau-Projekte in Stuttgart: Lenzhalde 3 Foto: Modernbau/Büro Frank Ludwig/Zooey Braun

Wie lässt sich dieser stets zuvorkommende und ungeachtet seiner Positionen zurückhaltende Mann skizzieren? Am ehesten vielleicht mit dem Wort Ermöglicher. Will der Unternehmer Roland Teufel im Gebauten gerne das Besondere entdecken, sucht er als Lenker der Schwimmer und Wasserballer in Stuttgart größtem Sportverein MTV Stuttgart in der Einzelsportart Schwimmen das Verbindende zu stiften.

Mehr als 3000 Eigentumswohnungen stehen auf der Habenseite der Modernbau, immer wieder junge Schwimmbegeisterte lassen sich ein gutes Stück ihres Weges von Roland Teufel begleiten. Sportfunktionär? Teufel ließe sich so kaum fassen. Weit eher geht es auch hier darum, Chancen zu eröffnen. Als Vorbild? Teufel überzeugt weit eher aus der Selbstverständlichkeit der Präsenz. Dreimal pro Woche schwimmt er mit der Leistungsgruppe 2000 Meter, für Fragen ist er immer erreichbar.

Modernbau-Projekt in Stuttgart-Mitte: Kronenstraße 49 Foto: Modernbau/Büro Frank Ludwig/Michael Banert

Sichtbar bleibt der Anspruch als Bauträger vor allem in Projekten mit dem Stuttgarter Architekturbüro Frank Ludwig. Im Dialog mit Roland Teufel Besonderes zu schaffen, das ist Ludwig erstmals mit dem Wohnungsbauprojekt Lenzhalde 3 gelungen – hier im Gegenspiel von bewusstem Auskragen und bewusstem Zurücknehmen. Ein Dialog, der auch eine lang gestreckte Wohnanlage auf schmalem Grund in der Kronenstraße 49 kennzeichnet. Die Zuschreibung, Qualität im Detail zu ermöglichen, entlockt Roland Teufel ein Lächeln. Mit gutem Grund.

Weitere Themen

Bauunternehmer Roland Teufel: Was ist ein idealer Unternehmer? Ein Ermöglicher aus Leidenschaft!

Bauunternehmer Roland Teufel Was ist ein idealer Unternehmer? Ein Ermöglicher aus Leidenschaft!

Ob als Geschäftsführer von Modernbau oder als Lenker der Schwimmer und Wasserballer im MTV Stuttgart – Roland Teufel setzt Zeichen.
Von Nikolai B. Forstbauer
Verkehr in Stuttgart: Neue B-27-Brücke über das Körschtal bekommt Radweg

Verkehr in Stuttgart Neue B-27-Brücke über das Körschtal bekommt Radweg

Beim Neubau der B-27-Körschtalbrücken in Möhringen plant das Land nun einen Geh- und Radweg. Das Verkehrsministerium reagiert auf politische Forderungen und Druck von Radfahrern.
Von Christian Milankovic
Landtagswahl am 8. März: Szenen wie bei Amazon – so bereitet die Stadt Stuttgart die Wahl vor

Landtagswahl am 8. März Szenen wie bei Amazon – so bereitet die Stadt Stuttgart die Wahl vor

Das Statistische Amt organisiert in Stuttgart die Landtagswahl. Ein Besuch im Logistikzentrum, wo sich die Urnen stapeln und ein Scanner die Wahlbriefe prüft.
Von Valentin Schwarz
Stuttgarter Geschäftsführer geht: Goldener Handschlag: Mehrere Jahresgehälter für Abgang des SWSG-Technikchefs

Stuttgarter Geschäftsführer geht Goldener Handschlag: Mehrere Jahresgehälter für Abgang des SWSG-Technikchefs

In der Wohnungsbau-Tochter der Stadt knirschte es an der Unternehmensspitze. Eine Personalie kommt für das auf Zuschüsse angewiesene Unternehmen teuer.
Von Konstantin Schwarz
Haushalt im Backwahn: Dann soll er halt gehen!

Haushalt im Backwahn Dann soll er halt gehen!

Kolumnist KNITZ über ein neues Familienmitglied, das noch keinen Namen hat, aber ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommt.
Von KNITZ
Königstraße in Stuttgart: Insolvenz am Top-Standort: Mela-Café schließt vorzeitig

Königstraße in Stuttgart Insolvenz am Top-Standort: Mela-Café schließt vorzeitig

Nach jahrelangem Streit ist das Mela-Café im Haus der Katholischen Kirche in Stuttgart nun geschlossen. Das Amtsgericht hat das Insolvenzverfahren eröffnet.
Von Uwe Bogen
Millionencoup in Stuttgart: Das Geld weg, das Trio verurteilt – Richterin: „Hier wurde sehr viel gelogen“

Millionencoup in Stuttgart Das Geld weg, das Trio verurteilt – Richterin: „Hier wurde sehr viel gelogen“

Der Dritte im Bunde wird aufgrund des Diebstahls aus einer Werttransportfirma in Stuttgart verurteilt. Bei der Urteilsverkündung findet die Richterin deutliche Worte.
Von Christine Bilger
Wohnquartier in Stuttgart: Wohnen am Stöckach – wie Stuttgarter Architekten einen Lost Place retten

Wohnquartier in Stuttgart Wohnen am Stöckach – wie Stuttgarter Architekten einen Lost Place retten

Gute Nachrichten für Mieter, genervte Anwohner und Freunde ambitionierter Architektur: die neuen Wohnbauten am Stuttgarter Stöckachplatz werten das ganze Quartier auf.
Von Tomo Pavlovic
Einbürgerung versagt: Gericht: Iranischer Gewerkschafter wäre kein guter Deutscher

Einbürgerung versagt Gericht: Iranischer Gewerkschafter wäre kein guter Deutscher

Der iranische Gewerkschafter Danila Bamdadi erhält nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Er sagt: „Ich kämpfe weiter.“
Von Jörg Nauke
Landgericht Stuttgart: Millionencoup in Sicherheitsfirma: Dritter Komplize erhält die höchste Strafe

Landgericht Stuttgart Millionencoup in Sicherheitsfirma: Dritter Komplize erhält die höchste Strafe

Ein Fall wie aus dem Krimidrehbuch: Ein Trio brennt mit 1,25 Millionen Euro durch, gestohlen in einer Sicherheitsfirma. Nun wurde der dritte im Bunde verurteilt.
Von Christine Bilger
Weitere Artikel zu Stuttgart
 
 