Ein Rentner beschwert sich per Brief direkt beim baden-württembergischen Finanzminister Danyal Bayaz. Zwei Monate später stehen Polizisten vor der Tür des 72-Jährigen.
05.08.2025 - 12:47 Uhr
Als Karlheinz Falkenstein am 7. Juli die Haustür öffnet, traut er seinen Augen nicht: Zwei Beamte der Kriminalpolizei wollen mit dem Rentner über seinen Brief an Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sprechen. „Sie sollten prüfen, ob ich ein ,Staatsfeind’ bin oder ob ich die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands gefährde“, berichtete Falkenstein gegenüber der „Rhein-Neckar-Zeitung“ (RNZ), die zuerst über den Vorfall berichtete.