Das Kapitel Bayer Leverkusen könnte für Erik ten Hag schnell wieder zu Ende gehen. Kommt das Aus des Trainers schon jetzt?
01.09.2025 - 11:16 Uhr
Bayer Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag steht laut mehreren Medienberichten bereits nach zwei Spieltagen vor dem Aus. Wie die „Bild“ berichtet, wäre es eine „Riesen-Überraschung, sollte der Werksclub ten Hag, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hatte, das Vertrauen nach dem Krisen-Start aussprechen“. Bereits heute könnte demnach Schluss sein.