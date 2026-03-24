Die Leverkusener stecken in einer Krise. Für Simon Rolfes aber kein Grund, auf der Trainerposition zu handeln.
24.03.2026 - 12:02 Uhr
Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes hat Trainer Kasper Hjulmand trotz der gefährdeten Saisonziele eine Jobgarantie ausgesprochen. „Ein Trainerwechsel ist kein Szenario, mit dem wir uns beschäftigen“, sagte Rolfes der Bild: „Für uns ist klar: Wir wollen in dieser Konstellation erfolgreich sein. Es bieten sich noch immer alle Chancen, unser Saisonziel zu erreichen.“