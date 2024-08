Double-Gewinner Bayer Leverkusen kommt in der Vorbereitung erst nicht wirklich in Schwung – zeigt aber im Supercup gegen den VfB Stuttgart altbekannte Qualitäten.

Daniel Theweleit 22.08.2024 - 14:00 Uhr

Wieder ein Comeback-Sieg gegen den VfB Stuttgart, den Supercup in Unterzahl gewonnen – also weiter alles gut unter dem Bayer-Kreuz? Die Wochen vor dem Sieg am Samstagabend über den VfB Stuttgart deuten eher darauf hin, dass das Ende der Leverkusener Glückssträhne erreicht scheint. Manche sagen, irgendwann müsse diese spektakuläre Zeit im Dauerflow ja enden. Und manchmal hat man gar den Eindruck, sie haben in Leverkusen Mühe, den Verlust an Leichtigkeit zu verkraften, der diese Sommerpause prägt in der Meisterstadt unterm Bayer-Kreuz. Nicht nur in den Testspielen auf dem Platz, sondern an ganz unterschiedlichen Stellen kämpfen die Leverkusener mit Widrigkeiten, zum Beispiel auf dem Spielermarkt. Im vergangenen Sommer konnten frühzeitig alle Wunschtransfers realisiert werden, was eine Art Auftakt des magischen Bundesligajahres gewesen ist, das ohne eine einzige Niederlage endete.