Monsanto schließt einen milliardenschweren Sammelvergleich zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten rund um den Wirkstoff Glyphosat in den USA. Die Details.

red/AFP 17.02.2026 - 17:59 Uhr

Die Bayer-Tochter Monsanto hat in den USA einen Vergleich zur Beilegung der Klagen um das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat geschlossen. Im Rahmen des Sammelvergleichs würde Monsanto – nach Genehmigung durch ein US-Gericht – über bis zu 21 Jahre insgesamt maximal 7,25 Milliarden US-Dollar (6,13 Milliarden Euro) auszahlen, teilte Bayer am Dienstag mit.